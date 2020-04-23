6 yaşındaki Adem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı MEB Yükseköğrenim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili'nin 6 yaşındaki oğlu Adem'in İstiklal Marşı'nı okuması ANKARA - MEB Yükseköğrenim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili'nin 6 yaşındaki oğlu Adem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

MEB Yükseköğrenim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili'nin 6 yaşındaki oğlu Adem'in İstiklal Marşı'nı okuması ANKARA - MEB Yükseköğrenim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili'nin 6 yaşındaki oğlu Adem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Kaynak: AA