6 Şubat 2021 İbo Show konukları kimler? Bu akşam İbo Show'da hangi konuklar var? İbo Show fragman izle!
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6 Şubat 2021 İbo Show konukları kimler? Bu akşam İbo Show'da hangi konuklar var? İbo Show fragman izle!

04.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:14
6 Şubat 2021 İbo Show konukları kimler? Bu akşam İbo Show'da hangi konuklar var? İbo Show fragman izle!

Her hafta cumartesi akşamları yayınlanan program bu hafta da yeni bölümü ile saat 20:00'de izleyici karşısına çıkacak. Peki, 6 Şubat 2021 İbo Show konukları kimler? Bu akşam İbo Show'da kimler var? Bu akşam İbo Show'da hangi konuklar var? İbo Show fragman izle!

9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara gelen İbo Show'a her hafta birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Her hafta cumartesi akşamları yayınlanan program bu hafta da yeni bölümü ile saat 20:00'de izleyici karşısına çıkacak. Peki, 6 Şubat 2021 İbo Show konukları kimler? Bu akşam İbo Show'da kimler var? Bu akşam İbo Show'da hangi konuklar var? 6 Şubat 2021 İbo Show konukları kimler? İbo Show fragman izle! İşte detaylar haberimizde...

6 ŞUBAT 2021 İBO SHOW KONUKLARI KİMLERDİR?

İbo Show konukları yayınlanan tanıtım ile açıklandı. Star TV yayın akışına göre 20:00'de başlayacak olan İbo Show konukları arasında Gülden Karaböcek, Kamuran Akkor, Ayşe Mine, Faruk Tınaz ve Ahmet Selçuk İlkan yer alıyor. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu program cumartesi akşamı ekrana gelecek.

İBO SHOW KONUKLARI 6 ŞUBAT 2021

Gülden Karaböcek

Kamuran Akkor

Ayşe Mine

Faruk Tınaz

Ahmet Selçuk İlkan

İBO SHOW CANLI İZLE STAR!

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