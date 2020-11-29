6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki Semih, yaşamını yitirdi
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6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki Semih, yaşamını yitirdi

29.11.2020 18:23 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:29
6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki Semih, yaşamını yitirdi

SAMSUN'da 9 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairenin penceresinden düşen Semih Gökyar (13) hayatını kaybetti.

SAMSUN'da 9 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairenin penceresinden düşen Semih Gökyar (13) hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, Yayha Kemal Sokak'ta meydana geldi. İlköğretim 8'inci sınıf öğrencisi Semih Gökyar, henüz bilinmeyen nedenle 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde oğlunu gören baba Ahmet Gökyar sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Semih Gökyar, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki Semih, yaşamını yitirdi
6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki Semih, yaşamını yitirdi
6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki Semih, yaşamını yitirdi
6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki Semih, yaşamını yitirdi
6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki Semih, yaşamını yitirdi
6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki Semih, yaşamını yitirdi
6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki Semih, yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Miraç ŞENTÜRK

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