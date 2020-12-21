6 metrelik kuyuya düşen köpek, ip merdivenle kurtarıldı
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6 metrelik kuyuya düşen köpek, ip merdivenle kurtarıldı

21.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:35
6 metrelik kuyuya düşen köpek, ip merdivenle kurtarıldı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, tarladaki 6 metrelik kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince ip merdivenle kurtarıldı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, tarladaki 6 metrelik kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince ip merdivenle kurtarıldı.

Memiş Mahallesi Kuvvayi Milliye Caddesi kenarındaki tarlada bulunan kuyudan köpek sesi geldiğini duyanlar, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, ip merdivenle 6 metrelik kuyuya inerek, köpeği kurtardı. İtfaiye ekibi, sağlığı iyi olduğu belirlenen köpeği besleyerek, doğal ortamına bıraktı.


6 metrelik kuyuya düşen köpek, ip merdivenle kurtarıldı
6 metrelik kuyuya düşen köpek, ip merdivenle kurtarıldı
6 metrelik kuyuya düşen köpek, ip merdivenle kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY

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