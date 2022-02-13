6 liderin buluşmasında kimsenin bilmediği 2023 seçimi detayı! Ülkenin nasıl yönetileceğini konuşmuşlar

Millet İttifakı'nın genişletilme çalışmasının gündemde olduğu sırada CHP, İyi Parti, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin liderlerinin bir araya gelmesi siyaset arenasında büyük etki yarattı. Önceki gün yuvarlak masa etrafında toplanan muhalefet liderlerinin ne konuştuğu da çok merak ediliyordu. Buna göre liderlerin ele aldığı konulardan en önemlisi 2023 seçimi oldu.

SEÇİMLERİN KAZANILACAĞINDAN EMİNLER

Kulislerden edinilen bilgilere göre parti liderleri 2023 seçimlerinin muhalefet lehine sonuçlanacağından emin. Aday olarak her ne kadar isim belirlenmemiş olsa da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına diğer liderlerin soğuk bakmadığı belirtiliyor. Hatta İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in bu konuda Kılıçdaroğlu'nun önünü açtığı bile belirtilmişti.

ÜLKENİN NASIL YÖNETİLECEĞİNİ KONUŞTULAR

İddialara göre 6 parti lideri önceki günkü toplantıda, seçimlerin kazanılması durumunda ülkenin nasıl yönetileceği ve hükümetin nasıl işleyeceği konularında fikir birliğine vardı. Parlamenter Sistem'e geçiş konusundaki tavırları bilinen hatta bunun için kurmaylarına çalışma yaptıran liderlerin geçiş sürecinde de bir anlaşmazlık yaşamadıklarını ileri sürüldü.