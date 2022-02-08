6'lı liderler zirvesi öncesi Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sürpriz ziyaret! İşte masaya yatırılan konular

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi Genel Başkanları 12 Şubat Cumartesi günü çalışma yemeğinde bir araya gelecek. Gözler bu görüşmeye çevrilmişken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti.

GÖRÜŞME KISA SÜRDÜ

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Akşener ile kısa bir görüşme yaptı. Kılıçdaroğlu ve Akşener, cumartesi günü yapılacak muhalefet liderlerinin zirvesinden önce karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede gündem ağırlıklı olarak parlamenter sistem olurken güncel konular da ele alındı.

CUMARTESİ YAPILACAK TOPLANTIDA YOL HARİTASI BELİRLENECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı 12 Şubat Cumartesi günü çalışma yemeğinde bir araya gelecek. CHP'den alınan bilgiye göre, çalışma yemeğinde 6 partinin katılımı ile gerçekleştirilen "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasında mutabakat sağlanan esaslar masaya yatırılacak. Genel Başkanlar, çalışmanın tek bir metin haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması öncesi yol haritasını belirleyecek.

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