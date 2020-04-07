6 kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı
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Koronavirüs, Yazıbaşı, Keles, Bursa, 3. Sayfa

6 kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

6 kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı Bursa'da Covid-19 karantinası Bursa'nın Keles ilçesinde bulunan ve 6 korona virüs vakası görülen bir kırsal mahalle, karantina altına alındı.

07.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:53
6 kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

6 kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

Bursa'da Covid-19 karantinası

BURSA - Bursa'nın Keles ilçesinde bulunan ve 6 korona virüs vakası görülen bir kırsal mahalle, karantina altına alındı.

202 kişinin yaşadığı Yazıbaşı Mahallesi 6 kişinin test sonuçları pozitif çıkınca giriş çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatılarak karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Mart günü mahallede ikamet eden 71 yaşındaki Emine A. rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Covid 19 testi pozitif çıkan yaşlı kadın hastanede korona virüs tedavisine alındı. Emine A.'nın normal şartlarda Bursa'da yaşadığı Yazıbaşı Mahallesi'ne bir yakınlarının cenazesine geldiği öğrenildi. Kısa süre sonra kızına yapılan testlerin pozitif çıkması sonucu mahallede bulunan iki kişinin daha testlerinin pozitif çıktığı ve bu kişilerin Bursa Çekirge Devlet ile Şehir Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Mahallede korona virüs vakalarının artması üzerine harekete geçen ilçe Hıfzıssıhha Kurulu bölgede karantina tedbirlerinin uygulanmasını uygun gördü. Bunun üzerine jandarma ekipleri tarafından mahallenin giriş çıkışları kapatıldı. Mahalleye gelen tali yollara da toprak dökülerek araç girişi engellendi.

Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "Keles ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde korona virüs (Covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren Yazıbaşı Mahallemiz ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştır" denildi.

6 kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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6 kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı
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