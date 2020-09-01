6 Kişi filmi konusu nedir? 6 Kişi oyuncuları kim? 6 Kişi fragmanı
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6 Kişi filmi konusu nedir? 6 Kişi oyuncuları kim? 6 Kişi fragmanı

6 Kişi, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan 6 Kişi konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. 6 Kişi filmi fragmanı da haberimizde.

01.09.2020 10:33 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:41

Film takipçileri ''6 Kişi özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 6 Kişi filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.

6 KİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Martin Kemp (Sam Blake)

Patrick Bergin (Alistair Montcrief)

April Pearson (Lexi)

Nick Moran (Roy Dixon)

Anouska Mond (Hannah Siddiq)

Bruce Payne

6 Kişi filmi konusu nedir? 6 Kişi oyuncuları kim? 6 Kişi fragmanı

6 KİŞİ KONUSU NEDİR?

Bir terörist tarafından şantaja uğrayan tetikçi Sam White'ın birbiriyle ilgisi olmayan altı kişiyi altı saat içinde öldürmesi gerekmektedir. Ama olaylar göründüğünden daha fazlasıdır.

6 Kişi filmi konusu nedir? 6 Kişi oyuncuları kim? 6 Kişi fragmanı
6 Kişi filmi konusu nedir? 6 Kişi oyuncuları kim? 6 Kişi fragmanı

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