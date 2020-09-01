6 Kişi filmi konusu nedir? 6 Kişi oyuncuları kim? 6 Kişi fragmanı 6 Kişi, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan 6 Kişi konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. 6 Kişi filmi fragmanı da haberimizde.

Film takipçileri ''6 Kişi özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 6 Kişi filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik. 6 KİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİM? Martin Kemp (Sam Blake) Patrick Bergin (Alistair Montcrief) April Pearson (Lexi) Nick Moran (Roy Dixon) Anouska Mond (Hannah Siddiq) Bruce Payne 6 KİŞİ KONUSU NEDİR? Bir terörist tarafından şantaja uğrayan tetikçi Sam White'ın birbiriyle ilgisi olmayan altı kişiyi altı saat içinde öldürmesi gerekmektedir. Ama olaylar göründüğünden daha fazlasıdır.