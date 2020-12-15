6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

15.12.2020 12:24 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:38

6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir apartmanının altıncı katındaki pencereden düşen 12 yaşındaki Z.A., hayatını kaybetti.

6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir apartmanının altıncı katındaki pencereden düşen 12 yaşındaki Z.A., hayatını kaybetti.

Olay İnebolu Abdurrahmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 12 yaşındaki Z.A. kız çocuğu, 6. katta bulunan evinin penceresinden beton zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemeleri sonrasında, Z.A.'nın cansız bedeni İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 6. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Z.A.'nın ailesi ise olayına ardından sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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