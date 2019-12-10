6. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali'ne doğru

10.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:48

Dörtyol belediye Başkanı Fadıl Keskin, bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan "İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali"nin 19-22 Aralık tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

Keskin, yaptığı açıklamada, festivalin dolu dolu geçmesi için tüm hazırlıkların sürdüğünü vurguladı.

Hem turunçgil ürünlerinin tanıtımı hem de kültür sanat alanındaki faaliyetleri halkla paylaşmak adına yapılan festivalin bu yıl 4 gün süreceğini kaydeden Keskin, "19 Aralık Milli Mücadelede İlk Kurşunun Atılışı törenlerinin sonrasında etkinlikler başlayacaktır. Numuneevler Mahallesi'ndeki pazar yerinde farklı kesimlerden sanatçılar, folklor gösterileri, oyunlar sergilenecek. Narenciye yarışması, yemek yarışması ve spor müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerini takdim edeceğiz. Vatandaşlarımız dolu dolu bir festival yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Keskin, festival nedeniyle yapılacak olan yemek yarışması ve en iyi narenciye yarışması için taleplerin alınmaya başladığı sözlerine ekledi.

Kaynak: AA