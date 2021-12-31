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6 çiftçinin 7 makinasını çalan 3 şüpheli yakalandı

6 çiftçinin 7 makinasını çalan 3 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da çiftçilerin tesviye ve patos makinalarını çalan 3 şüpheli yakalandı.

TEFENNİ, BURDUR (İHA) - Burdur'da çiftçilerin tesviye ve patos makinalarını çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Burdur'un Tefenni ilçesi Bayramlar Köyünde 6 çiftçiye ait 6 adet tesviye ve 1 adet patos makinası çalındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hırsızlık olaylarının aydınlatılması için harekete geçerek, çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde çiftçilere ait makinaları çalan kişilerin A.K, M.Ç, ve R.Ö. olduğu tespit edildi. 3 şüpheli Karamanlı ilçesinde yakalanırken çiftçilere 4 tesviye ve 1 patos makinesi bulunarak sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ç, ve R.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, suç eşyasını satın alan A.E'ye hurda malzeme alım satımında kayıt tutmadığı için para cezası kesildi. - BURDUR

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