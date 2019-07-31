6 aylık hamile olan Tülin Şahin, mayolu fotoğrafını paylaştı

Geçtiğimiz Nisan ayında Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile nikah masasına oturan ünlü model Tülin Şahin, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

MAYOLU POZ VERDİ

6 aylık hamile olan model, Instagram hesabından mayolu fotoğrafını yayınladı. Tülin Şahin, henüz kilo almadığı ve fit vücudu koruduğu da dikkatlerden kaçmadı.

HAMİLELİK PROGRAMI SUNACAK

Aylar önce sosyal medya hesabından emzik fotoğrafı paylaşarak hamile olduğu duyuran Tülin Şahin'e birçok anne, bebek, bakım, kozmetik ve giyim firmalarından reklam teklifleri gelmeye başladı. 38 yaşındaki model 3 Ağustos tarihinden itibaren NTV'de 'Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü' adlı programı sunacak.