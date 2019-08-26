6 aylık hamile olan sunucu Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı

6 aylık hamile olan sunucu Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı

Anne olmaya hazırlanan ünlü sunucu Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı. 6 aylık hamile olan sunucunun imdadına ise oyuncu Erdal Özyağcılar ve kızı yetişti.

26.08.2019 13:58
6 aylık hamile olan sunucu Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında Cihan Alpay ile dünya evine giren sunucu ve gazeteci Ece Vahapoğlu, kısa bir süre sonra sonra hamile olduğunu açıklamış ancak yılın sonuna doğru bebeğini kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Vahapoğlu, tatil için gittiği Bodrum'da fenalaştı.

MİDESİ BULANDI VE İSTİFRA ETTİ

Başarılı sunucu deniz ve güneşin keyfini çıkartırken, fenalaşarak yürekleri ağızlara getirdi. Erkek bebek bekleyen anne adayı geçtiğimiz gün plajda midesi bulandı, istifra etti. Durumu Erdal Özyağcılar'ın kızı Zeynep Özyağcılar fark edip babasına haber verdi.

ERDAL ÖZYAĞCILAR İMDADINA YETİŞTİ

Usta oyuncu soğukkanlı davranıp önce Ece Vahapoğlu'nu sakinleştirdi. Özyağcılar, elleriyle zencefil, tarçın, limon ve karanfili karıştırıp kaynattı. Suyunu da anne adayına içirdi. Ece Vahapoğlu, "Bulantım bir anda geçti" dedi.

6 aylık hamile olan sunucu Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı
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YORUMLAR (9)

  • POYRAZ49:
    Ne var yanı, senden başka hamile kalan kadın yokmu sandın. . . Sağlığını ve bebeğ, riske atma hakkını kimden aldın, karnını göstermek istiyorsan zamanın geldiğinde yap . . .
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  • .........:
    Eğer şöhrete kavuşmak istiyorsanız bu şekilde haber siteleriyle anlaşıp saçmasapan bir haberle gündeme gelip insanların dikkatini çekebilmelisiniz. Haberin konusu insanların zaafiyeti olan bir konu olmalı ki amaca daha kolay ulaşabilesiniz!
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  • GS Lİ:
    işi için plaja gitmesi gerekseydi hamileliğini öne sürer gitmezdi. Ne yazıkki hep kafalar böyle çalışıyor
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