6 ayda 65 engelli aracı tamir edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

6 ayda 65 engelli aracı tamir edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
6 ayda 65 engelli aracı tamir edildi

İnegöl Belediyesi Engelsiz Tamir Atölyesi, engelleri ortadan kaldırıyor.

İnegöl Belediyesi Engelsiz Tamir Atölyesi, engelleri ortadan kaldırıyor. Ücretsiz hizmet sunan atölyede 6 ayda 65 vatandaşın engelli aracı tamir edildi.

Belediye, 2020 yılı Ekim ayında ilçedeki engelli vatandaşların yoğun talepte bulunduğu akülü araçlarının bakım ve tamiriyle ilgili örnek bir tesisi hizmete almıştı. Yeniceköy Mahallesinde bulunan DOSTUM tesislerinde İnegöl Belediyesi bünyesinde "Engelsiz Tamir Atölyesi" oluşturuldu. İlçedeki engelli vatandaşların araçlarıyla ilgili bakım ve tamir işlemlerinin ücretsiz olarak yapıldığı atölyeden, geride kalan 6 ayda onlarca vatandaş hizmet aldı.

Engelli vatandaşların kullandığı tekerlekli sandalye ve akülü araçlara ücretsiz bakım hizmeti veren İnegöl Belediyesi Engelsiz Tamir Atölyesi, tamir sürecinde vatandaşlara kullanmaları için emanet akülü araç temin ediyor. Vatandaşın aracının tamirinin yapılmasının ardından belediyeye ait araç geri alınarak vatandaşın aracı teslim ediliyor. Bu sistemle çalışmasını sürdüren Engelsiz Tamir Atölyesinde, ekim ayından bu yana 65 adet aracın tamiri ücretsiz olarak yapıldı.

Belediye Başkanı Alper Taban, "Sevgide engel olmadığı gibi bizler ilçemizde de engelleri bir bir ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu düşünceyle engelli vatandaşlarımız tarafında sıkça talep edilen engelli araçlarının bakım ve tamiriyle ilgili bir atölye oluşturduk. DOSTUM tesisleri içerisinde oluşturduğumuz atölyemiz ile engel raporu bulunan vatandaşlarımızın arızalanan araçlarının tamir ve bakımını yapıyoruz. Vatandaşımız 153 hattından Çözüm Merkezimize ve 0 530 157 30 00 WhatsApp hattımız üzerinden belediyemize ulaşıp kaydını yaptırdıktan sonra arkadaşlarımız kısa süre içerisinde bulunduğu yerden gelip aracı alıyor. Atölyede gerekli bakım ve onarım işlemleri tamamlandıktan sonra da teslim ediyoruz. Vatandaşımızın yolda kalma gibi bir durumu olduğunda ise yedek bir araç götürüp kendisine teslim ediyoruz. Verdiğimiz araç tamir süresince kendilerinde kalıyor" dedi. - BURSA

6 ayda 65 engelli aracı tamir edildi
6 ayda 65 engelli aracı tamir edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal İhsan Yavuz Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Merve Boluğur Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 6 ayda 65 engelli aracı tamir edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:24:43. #1.14#
title