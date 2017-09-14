6 Ay Yalnız Kalan Seda Sayan, Yeni Sevgilisi Murat Karabova ile İlk Kez Yan Yana
Erkan Çelik ile ayrılmasının üzerinden 6 ay geçen Seda Sayan'ın yeni aşkı bulması uzun sürmedi. Kadırgalı, Murat Karabova ile yan yana poz verdi.
Kadırgalı lakaplı şarkıcı Seda Sayan 8. kez evlenme yoluna girdiği Erkan Çelik'ten 6 ay önce ayrılmıştı. Ünlü şarkıcının yalnızlığı kısa sürdü.
ARALARINDA 9 YAŞ FARK VAR
55 yaşındaki Seda Sayan, 46 yaşındaki yeni sevgilisi galerici Murat Karabova ile önceki akşam Belda-Ozan Kaçmaz çiftinin düğününe katıldı. İkili ilk kez yan yana poz verdi.
İşte Seda Sayan ve yeni aşkı: