6 ay sonra ilk korona vakasının görüldüğü Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti
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6 ay sonra ilk korona vakasının görüldüğü Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti

6 ay sonra ilk korona vakasının görüldüğü Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 6 ay sonra ilk kez yerel kaynaklı yeni bir korona vakasının tespit edilmesinin ardından ülke genelinde 3 günlük tam kapanma kararı aldı.

Yeni Zelanda'da 6 ay sonra ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü. Ülkenin en büyük kenti Auckland'da 58 yaşındaki bir kişide yerel kaynaklı Covid-19 tespit edilmesi üzerine hükümet harekete geçti.

3 GÜNLÜK KARANTİNAYA GİRDİLER

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bugün yaptığı açıklamada, Delta mutasyonlu olduğu tahmin edilen yeni vaka nedeniyle ülke genelinde 3 günlük karantina ilan etti. "Başaramazsak başka yerlerde neler olabileceğini gördük. Sadece bir şansımız var" ifadelerini kullanan Ardern, en düşük tedbirlerden başlayıp uzun süre karantinada kalmak yerine en sert tedbirle başlayıp sürecin kısalmasının daha faydalı olacağını söyledi.

"DELTA DÜNYA ÇAPINDA ARTIYOR"

Avustralya'daki duruma bakmanın bunu anlamak için yeterli olacağını belirten Ardern, sert tedbir alıp erken bitirmenin oldukça verimli olduğunu ifade etti. Yeni Zelanda'nın dünyada Delta mutasyonunun en son görüldüğü yerlerden biri olduğunu kaydeden Ardern, "Son zamanlarda sınır karantinası uyguladığımız her vakada Delta mutasyonu görüldü. Delta dünya çapında artıyor" dedi.

Yeni Zelanda'da karantina kapsamında bu gece itibarıyla kapanma uygulanacak. Auckland ve Coromandel bölgesinde ise tedbirlerin bir hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

SALGINDA 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 5 milyonluk bir nüfusta sahip Yeni Zelanda'da salgının başlangıcından bu yana yalnızca 26 ölüm kayıtlara geçmiş ve ülke salgına karşı aldığı başarılı tedbirlerle gündeme gelmişti.

Toplam 2 bin 926 vakanın görüldüğü ülkede bir yıldan fazla süredir ulusal karantina uygulanmazken, toplanmalarda kısıtlamalar kaldırılmış maske kullanımı da sınırlandırılmıştı. Ancak aşılama sürecinin yavaş ilerlediği ülkede şu ana kadar nüfusun yalnızca yüzde 20'si tamamen aşılandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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