59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz
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59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz

Başarılı şarkıcı Hakan Peker, 2. Sayfa programına yaptığı açıklamasında görücü usulü ile yeniden evlenebileceğini ancak hayatına girecek kişinin koronavirüs testi yaptırmış olmasını şart koştuğunu söyledi.

59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz
18.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:11

Salgın nedeniyle vaktini evinde geçiren 59 yaşında Hakan Peker, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Görücü usulü evlenebileceğini söyleyen Peker, "Sosyal mesafeyi koruyarak flört edebiliriz" dedi.

"UZUN BOYLU, ESMER VE GÜZEL HANIMLA HOŞ OLUR"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının magazin müdürüyle görüntülü olarak röportaj yapan Peker, özel hayatıyla ilgili "Bekarlık iyi gidiyor. Yalnızlığa alıştım. Ama eş-dost vasıtası ile görücü usulü evlenebilirim de."Uzun boylu, esmer, güzel, hoş bir hanım ile iyi olur. Herkes koronavirüs testi yaptırsın, sosyal mesafeyi koruyarak flört edebiliriz." cümlelerini kullandı.

59 yaşındaki Hakan Peker evliliğe yeşil ışık yaktı

Koronavirüs salgınından dolayı herhangi bir ekonomik zorluk yaşamadığını söyleyen şarkıcı, "Bir yıl çalışmasam da sorun olmaz" dedi.

59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz
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