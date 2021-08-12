59. Uluslararası Bursa Festivali başladı
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59. Uluslararası Bursa Festivali başladı

59. Uluslararası Bursa Festivali başladı
Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" başladı.

???????Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere, her yaştan müziksever ilgi gösterdi.

Festivalin açılışında, etkinliğe destek veren sponsor firmaların yöneticilerine BKSTV tarafından plaket takdim edildi.

Konserde, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) konuğu olan İstanbul Devlet Opera Bale sanatçısı Hakan Aysev performansıyla sanatseverlerin beğenisini topladı.

Hakan Aysev "Pervane", "Mazi Kalbimde Bir Yaradır", "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve "O Sole Mio" gibi eserleri BBDSO ve şef Dağhan Doğu eşliğinde seslendirdi.

Konser sonunda sanatçı Hakan Aysev ve BBDSO müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü

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