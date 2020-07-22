58 yıllık terzi 10 yıldır çırak bulamıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

58 yıllık terzi 10 yıldır çırak bulamıyor

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde 58 yıldır terzilik yapan Haydar Yavuzdemir (70), 10 yıldır çırak bulamadığını, ancak her ne pahasına olursa olsun mesleğini çok severek yaptığını, ömrünün sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.

58 yıllık terzi 10 yıldır çırak bulamıyor
22.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:01

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde 58 yıldır terzilik yapan Haydar Yavuzdemir (70), 10 yıldır çırak bulamadığını, ancak her ne pahasına olursa olsun mesleğini çok severek yaptığını, ömrünün sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.  

Kurucaşile'de terzilik yapan Haydar Yavuzdemir, 12 yaşında amcasının yanında çırak olarak işe başladı. 16 yıllık meslek birikiminin ardından Haydar Yavuzdemir, 42 yıl önce evinin altındaki dükkanda mesleğini yapmaya devam etti. 10 metrekarelik dükkanında çalışan Haydar Yavuzdemir, elbise diktirecek vatandaşların ölçülerini titizlikle alıp, 1-2 hafta içerisinde tamamlayarak teslim ediyor. 10 yıldır çırak bulamadığı için yalnız çalışan Yavuzdemir, kendi başına gelen siparişlere cevap vermeye çalışıyor.   

1962 yılında terzi amcasının yanında çırak olarak işe başladığını belirten Yavuzdemir, "Amcamın yanında yetiştikten sonra 42 yıl önce Kurucaşile ilçesinde evimin altında mesleğimi sürdürmeye çalışıyorum. O günden bugüne terzilik yapıyorum. Ama şu anda çırak bulmakta zorlanıyorum. Bundan 20-25 yıl önce yetiştirdiğim kalfalar Almanya'da, modanın kalbi Paris'te mesleklerini sürdürüyor" dedi. 'PAHALI OLUR AMA GİYEN BİR ÖMÜR BOYU GİYER'

Mesleğini çok sevdiğini ifade eden Yavuzdemir, "Her ne pahasına olursa olsun, ben mesleğimi çok seviyorum ve Allah ömür verdiği sürece bunu sürdüreceğim. 58 yıldır terzilik yapıyorum, şu anda İstanbul, Zonguldak ve birçok il ile yurt dışından elbise siparişi alarak, dikiyorum. Mesleğimi çok sevdiğim için elbise üzerindeki bütün her şeyi el işi olarak yapıyoruz. Teknolojik makineleri kullanmıyoruz, biz zanaatkarız. Bizim diktiğimiz elbiseler pahalı olur, ama giyen bir ömür boyu giyer" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı Politika
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince...
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor Yaşam
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı Dünya
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti Güncel
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Güncel
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı
ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
'Sende büyü var' sözüyle kandırdığı kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
"Sende büyü var" sözüyle kandırdığı kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı
Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
Milan'ın Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı
Milan'ın Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı
Bursaspor, sosyal mesafe kurallarına uyan 3 bin taraftarına karşı antrenman yaptı
Bursaspor, sosyal mesafe kurallarına uyan 3 bin taraftarına karşı antrenman yaptı
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Hulusi Akar Engin Altay Meral Akşener Halife Hafter
Magazin Merve Boluğur Huysuz Virjin Murat Dalkılıç Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao İrfan Buz Rıza Çalımbay Tahir Karapınar İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Muğla Erkek Çocuk Üniversite
Şu an buradasınız: 58 yıllık terzi 10 yıldır çırak bulamıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 10:32:55. #1.14#
title