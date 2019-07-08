58 yaşındaki oyuncu Nurseli İdiz siyah mayolu plaj pozuyla yıllara meydan okudu

58 yaşındaki oyuncu Nurseli İdiz siyah mayolu plaj pozuyla yıllara meydan okudu

Usta oyuncu Nurseli İdiz, yıllara meydan okuduğunu plaj pozuyla gösterdi. İdiz'e takipçileri iltifat yağdırdı.

Türk dizi ve sinemasının başarılı oyuncularından olan Nurseli İdiz de plaj pozu paylaşımı yapan ünlüler arasında yerini aldı.

İDDİALI PAYLAŞIM

Yıllardır mücadele ettiği bipolar hastalığından kurtulan usta oyuncu yazın gelmesiyle kendini İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'ye attı. Instagram hesabından oldukça iddialı paylaşım yapan 58 yaşındaki oyuncuya takipçileri beğeni yağdırdı.

SİYAH MAYOSUYLA PLAJDA KEYİF YAPTI

Siyah mayosuyla plajın keyfini çıkaran İdiz'e takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. Nurseli İdiz ''Yaşımı saklamıyorum. 58'e girdim. Kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Övgüler beni mutlu etti'' dedi.

YAŞADIĞI ZORLU SÜRECİ ANLATMIŞTI

Geçtiğimiz yıl katıldığı programda yaşadığı zorlu süreci anlatan başarılı oyuncu "Artık tedavilerimin sonuçları görünüyor. Çok iyi durumdayım. Psikolojim iyi, 6 yıl sonra sonuç verdi. psikolojik tedaviler, şu an her şey yolunda. O inişler-çıkışlar çok şükür bitti" demişti.

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