58 yaşındaki oyuncu Nurseli İdiz siyah mayolu plaj pozuyla yıllara meydan okudu
Usta oyuncu Nurseli İdiz, yıllara meydan okuduğunu plaj pozuyla gösterdi. İdiz'e takipçileri iltifat yağdırdı.
Türk dizi ve sinemasının başarılı oyuncularından olan Nurseli İdiz de plaj pozu paylaşımı yapan ünlüler arasında yerini aldı.
İDDİALI PAYLAŞIM
Yıllardır mücadele ettiği bipolar hastalığından kurtulan usta oyuncu yazın gelmesiyle kendini İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'ye attı. Instagram hesabından oldukça iddialı paylaşım yapan 58 yaşındaki oyuncuya takipçileri beğeni yağdırdı.
SİYAH MAYOSUYLA PLAJDA KEYİF YAPTI
Siyah mayosuyla plajın keyfini çıkaran İdiz'e takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. Nurseli İdiz ''Yaşımı saklamıyorum. 58'e girdim. Kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Övgüler beni mutlu etti'' dedi.
YAŞADIĞI ZORLU SÜRECİ ANLATMIŞTI
Geçtiğimiz yıl katıldığı programda yaşadığı zorlu süreci anlatan başarılı oyuncu "Artık tedavilerimin sonuçları görünüyor. Çok iyi durumdayım. Psikolojim iyi, 6 yıl sonra sonuç verdi. psikolojik tedaviler, şu an her şey yolunda. O inişler-çıkışlar çok şükür bitti" demişti.
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BEN BİLE BEYENMEDİMMMMCevap Yaz Yayından Kaldır
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bir zamanlar neydin be nurseli. . . gençliğini, pendik lisesinde okuduğun günleri bilirim. . . alkol, yaşlılık, stres, inatçı kişiliğin seni bitirmiş, pörsümüşsünCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu karı yaşlı be neresi gençCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ahi gitmis birseyi kalmamis buysa meydan okumak sizin olsun ben bu meydani beyenmedimCevap Yaz Yayından Kaldır
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yaw şimdi bu okurlarla alaklı bi şey . adam kendi okur yapısını biliyor ki bunu haber yapıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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BU NASIL MEYDAN OKUMADIR.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Benim halam da böyle lan ne var bundaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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YILLARDA TEYZEYE MEYDAN OKUMUŞ VE YENMİŞ GİBİ SANKİ. SARKMADIĞI Bİ YER KALMAMIŞ BIRAKIN ŞİMDİ :)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu haldemi meydan okumus yıllara baya yaslı işteCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Nurseli yıllara meydan okumamış. Yıllar nurseliye meydan okumuş. . . . . . Hertürlü yazım hatası bulunur (arzuhalci mahmut)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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