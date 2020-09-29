56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi
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56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi

29.09.2020 19:53 | Son Güncelleme: 29.09.2020 20:02
56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi

İngiltere'de 56 yaşındaki öğretmen Ming Lockhart-Stephens, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile parkta ve okulda defalarca ilişkiye girdi. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen öğretmenin görevine son verildi.

İngiltere'de 56 yaşındaki öğretmen Ming Lockhart-Stephens, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi.

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen öğretmen çalıştığı okuldan atıldı. Öğretmen savcılık ifadesinde, öğrencisi ile herhangi bir şey yaşamadığını, babası ile yakın arkadaş olduğu için bazen öğrencisinin evine gittiğini söyledi.

DEFALARCA İLİŞKİYE GİRDİK

Öğrencisi ise verdiği ifadede, öğretmeni ile defalarca evinde, okulda ve parkta ilişkiye girdiğini söyledi. Öğrenci, öğretmenin kendisine 16 yaşına gelmesine rağmen kız arkadaşı olup olmadığını sorduğunu, hayır cevabını verince ilişki teklif ettiğini söyledi.

Hakkında dava açılan öğretmenin mahkemesi devam ediyor.

Haber Yorumları (1)
BURUSLİ: yaşlı ve olgun bayanlar genc erkeklerden hoşlanır sebebı de ?
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