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56. Uluslararası Bursa Festivali
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 56'ncısı düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde, Metin Özülkü Orkestrası eşliğinde 1990'lı yılların bazı ünlü şarkıcıları sahne aldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 56'ncısı düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde, Metin Özülkü Orkestrası eşliğinde 1990'lı yılların bazı ünlü şarkıcıları sahne aldı.
Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatçılar Eda Özülkü, Erdal, Ferda Anıl Yarkın, Hazal, Jale, Reyhan Karaca, Seçil ve Yeşim Salkım beğenilen şarkılarını seslendirdi.
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konserde, Metin Özülkü Orkestrası ile sahne alan sanatçıların söylediği şarkılara zaman zaman müzikseverler eşlik etti.
"Şimdi 90'lar" adlı konserin sonunda sanatçılar müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.