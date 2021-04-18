56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son etabını Mark Cavendish birinci sırada bitirdi
Yarışmanın ekranda izlenmesi İzleyicilerden görüntü Yarışma bitiminden görüntü AYDIN - 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR-2021) sekizinci ve son günündeki 160,3 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabını Mark Cavendish önde tamamladı.
Yarışmanın ekranda izlenmesi
İzleyicilerden görüntü
Yarışma bitiminden görüntü AYDIN - 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR-2021) sekizinci ve son günündeki 160,3 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabını Mark Cavendish önde tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay