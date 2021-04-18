56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son etabını Mark Cavendish birinci sırada bitirdi
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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son etabını Mark Cavendish birinci sırada bitirdi

Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Güncel

Yarışmanın ekranda izlenmesi İzleyicilerden görüntü Yarışma bitiminden görüntü AYDIN - 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR-2021) sekizinci ve son günündeki 160,3 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabını Mark Cavendish önde tamamladı.

Yarışmanın ekranda izlenmesi

İzleyicilerden görüntü

Yarışma bitiminden görüntü AYDIN - 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR-2021) sekizinci ve son günündeki 160,3 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabını Mark Cavendish önde tamamladı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son etabını Mark Cavendish birinci sırada bitirdi
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son etabını Mark Cavendish birinci sırada bitirdi
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son etabını Mark Cavendish birinci sırada bitirdi
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son etabını Mark Cavendish birinci sırada bitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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