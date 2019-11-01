56. Antalya Altın Portakal Film Festivali

01.11.2019 20:20

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış galası, kırmızı halı geçişiyle başladı.

Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Antalya Spor Salonu önündeki kırmızı halıda yürüyerek, gazetecilere poz verdi.

Kırmızı halıda yürüyen Salih Güney, güzel bir atmosferde festival geçirdiklerini söyledi.

Güzel filmler izlediklerini de dile getiren Güney, "Jüri üyelerinin işi oldukça zordu. En iyiler kazansın." dedi.

Oyuncu Demet Evgar da rol aldığı filmin festivalde yarışanlar arasında yer aldığını belirterek, heyecanlı olduğunu kaydetti.

Oyuncu Tuba Ünsal ise geçen yıl jüri üyesi olduğunu, bu yıl ise izleyici olarak katıldığını ifade etti.

Festivalin Türk sineması açısından önemli olduğunu dile getiren Ünsal, bu yıl ulusal kategorinin de yer almasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Oyuncu İrem Sak da film izlemek için festivale katıldığını, yarıştığı bir filminin olmadığını dile getirdi.

Kaynak: AA