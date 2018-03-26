Mersin'in Anamur ilçesinde 54. Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Anamur İlçe Halk Kütüphanesi'ndeki etkinlikte, kitapların bazen arkadaş, dost ve sevgili olduğunu söyledi.

Haftanın önemine işaret eden Kurdoğlu, "Medeniyetimizde ve inancımızda kitap var. Okumalıyız, her yerde okumalıyız. Birbirimizin yüzünü, ruhunu okumalıyız. Bazen bir kitabı, bazen bir çiçeği okumalıyız. Bu tür etkinliklerin okumaya vesile olmasını diliyorum." dedi.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Dursun Yağmur da Kütüphane Haftası'nda, ulusal bilgi merkezleri kütüphanelerin daha yakından tanınmasını sağlamak, dikkatleri kütüphanelere çekmek ve sürekli eğitime katkı sağlayan halk kütüphanelerinde okuyucuları kitaplarla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından kütüphaneden en çok kitap edinenlere hediyeleri verildi.