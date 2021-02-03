Arkadaşının çalınan Instagram hesabı başını yaktı! 1,5 saatte 82 bin lira dolandırıldı

Samsun'da bir kişi, arkadaşının Instagram hesabını çalan dolandırıcıların tuzağına düştü. Kendisine atılan mesajdaki bin 500 lira para yatırıp 1,5 saat içinde 54 bin lira para kazanacağına yönelik vaade inanan genç adam, 82 bin 197 lira dolandırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının Instagram hesabını çalan dolandırıcılar buradan E.Y.'ye (25) mesaj atıp bin 500 lira para yatırması halinde 1,5 saat içinde 54 bin lira para kazanacağını vadetti.

3 AYRI KİŞİNİN HESABINA PARA YATIRDI

Bu vaade inanan ve dolandırıcıların tuzağına düşen E.Y., 3 ayrı kişinin hesaplarına toplam 82 bin 197 lira para yatırdı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan E.Y. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı