53 nerenin plaka kodu? 53 plakası nereye ait, hangi şehir? Rize ilçe plaka harfleri
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53 nerenin plaka kodu? 53 plakası nereye ait, hangi şehir? Rize ilçe plaka harfleri

Türkiye'de yer alan 81 ilin kendilerine ait plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında plakalarda gözükür. Plaka kodları belli bir sayıya kadar alfabetik olarak ilerler, sonra yeni il olan şehirlere sırasıyla plaka numarası verilmiştir. Peki 53 plakası nerenin, hangi ile ait?

53 nerenin plaka kodu? 53 plakası nereye ait, hangi şehir? Rize ilçe plaka harfleri
17.08.2020 12:56 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:00

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Peki 53 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

Ayrıca yolda giderken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ediliyorlar. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 53 plakasının detaylarını aktaralım.

53 NERENİN PLAKASI?

53 plakası hangi ile ait : Rize

53 plakası Rize iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm araçların arkasında veya önünde 53 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Rize iline ait demektir. Rize'nin plakası 53'dür.Bir önceki 52 plakası Ordu şehrine aittir. Bir sonraki 54 plakası ise Sakarya'ya aittir. Peki Rize ilçelerinin plaka harfleri nelerdir şimdi onlara göz atalım.

RİZE'NİN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 53 olan Rize'nin ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Rize'nin hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 53 Rize plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Rize Merkez ilçesi plaka harfleri :

53 AC 001 - 53 AZ 999

53 DA 001 - 53 DZ 999

53 K 0001 - 53 K 1999

53 M 0001 - 53 M 2999

53 T 0001 - 53 T 2999

Ardeşen ilçesi plaka harfleri :

53 FA 001 - 53 FZ 999

53 K 5000 - 53 K 5999

53 M 5000 - 53 M 5999

53 T 5000 - 53 T 5999

Pazar ilçesi plaka harfleri :

53 HA 001 - 53 HZ 999

53 K 4000 - 53 K 4999

53 M 4000 - 53 M 4999

53 T 4000 - 53 T 4999

Kalkandere ilçesi plaka harfleri :

53 K 6000 - 53 K 6999

53 KA 001 - 53 KZ 999

53 M 6000 - 53 M 6999

53 T 6000 - 53 T 6999

53 nerenin plaka kodu? 53 plakası nereye ait, hangi şehir? Rize ilçe plaka harfleri

Kısacası 53 plakası Rize şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

RİZE PLAKA KODU KAÇTIR?

Rize ilimizin plaka kodu 53'dür. Yollarda gördüğümüz 53 plakalı arabalar Rize şehrine ait demektir.

RİZE TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Rize telefon alan kodu 464'dür. Yani 0464 numarasıyla başlayan telefon kodları Rize şehrine aittir.

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