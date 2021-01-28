50m2 dizisi izle! 50m2 kaç bölüm? 50m2 oyuncuları, konusu nedir?

190 dan fazla ülkede kullanıcısı bulunan belgesel, sinema, film ve eğlenceyi sunan Netflix, yeni dizisi ile merak konusu oldu. Dijital platformda yayınlanacak dizi 50m2 dizisi izle! 50m2 kaç bölüm? 50m2 oyuncuları, konusu nedir?

50M2 KONUSU NEDİR?

Dizi, hayatı için kaçarken kendisini bulmaya çalışan Gölge (Engin Öztürk) adlı gizemli bir tetikçinin hikayesini anlatıyor. Gölge, kendisine uzun süredir kayıp olan babası gibi davranan Servet'in ihanetinin ardından, kendini aniden yabancı bir mahallede 50 metrekarelik bir terzi dükkanında yaşarken bulur. Durum düzelene kadar orada saklanırken, mahalledekilerin kendisini ölen dükkân sahibinin oğlu olduğunu düşündüklerini öğrenir. Ancak, bu kimliği korumanın düşündüğü kadar kolay olmayacağını çabucak anlar. Bu yeni mahallede ne kadar yaşarsa, geçmişine ve gerçek kimliğine dair sırları o kadar çok keşfedecek, etrafındakilere o kadar çok yardım edecek ve bir o kadar başka birine dönüşecektir.

50M2 OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı 50M2'dizisinde, aynı zamanda Yiğit Kirazcı, Cengiz Bozkurt gibi ünlü simalar da yer almakta. 50m2 dizisinde, her şey karanlık bir adamın kirli işlerini yapan Gölge'nin, geçmişine ait sır perdesini aralamaya çalışırken işler karışır ve kendini bambaşka bir kimlikle küçük bir mahallede bulmasıyla başlar.

50M2 DİZİSİ KAÇ BÖLÜM?

Başrollerini Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı Netflix'in 50M2 gerilim dizisi 16+ yaş sınırıyla, 8 bölüm olarak yayınlandı.

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