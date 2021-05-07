508 Peugeot Sport Engineered'in ilk müşterileri Peugeot pilotları
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508 Peugeot Sport Engineered'in ilk müşterileri Peugeot pilotları

508 Peugeot Sport Engineered'in ilk müşterileri Peugeot pilotları
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Peugeot’nun Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) pilotları, yüksek performanslı 508 Peugeot Sport Engineered’in direksiyonuna geçen ilk müşteriler oldu.

CARMEDYA.COM – Peugeot'nun Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) pilotları, yüksek performanslı 508 Peugeot Sport Engineered'in direksiyonuna geçen ilk müşteriler oldu.

Markanın 360 HP'lik gücüyle bugüne kadar ürettiği en güçlü seri üretim otomobili 508 Peugeot Sport Engineered, kısa süre içerisinde başta Avrupa olmak üzere otomobil severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Modelin direksiyonuna geçen ilk müşteriler ise Peugeot'nun Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) pilotları Loïc Duval, Kevin Magnussen, Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Gustavo Menezes ve James Rossiter oldu.

Paul Di Resta, 508 Peugeot Sport Engineered ile ilgili ilk deneyimlerini şu şekilde aktardı: "508 Peugeot Sport Engineered ile gerçekten çok iyi vakit geçiriyorum… Aile için mükemmel bir otomobil olurken, aynı zamanda benim gibi biri için iyi tasarlanmış bir otomobil olduğunu da hissettiriyor. Yarış otomobili ile aynı fabrikada geliştirilmiş olmasının yarattığı bağa bayılıyorum. Otomobili teslim aldığım günden bu yana şehir içinde elektrikli-hibrit modunda kullanıyorum. Ayrıca çocuk oto koltuklarına da uygun."

Spor ve uzun mesafe meraklısı James Rossiter ise şunları ekledi: "Özellikle sürüş kontrol sistemleri, amortisörler ve elektronik kontrol sistemleri üzerinde yapılan ayarlardan gerçekten etkilendim. Sistemler sürüş tazınıza yanıt verebiliyor, her koşula ve sürüş tarzınıza uyum sağlamak için otomobilin davranışlarını değiştirebiliyor. Bu benim için Peugeot Sport'u tamamen farklı bir seviyeye taşıyan bir şey. Elektromotorun gücünü, torkunu ve hassas tepkisini hissetmek çok güzel. Station wagon versiyonunda bisikletimi veya Flightboard'umu arkaya koyabiliyorum. Her sabah oyuncaklarımla istediğim yere rahatlıkla seyahat edebiliyorum, ki bu benim için çok büyük bir keyif."

508 Peugeot Sport Engineered, Fransa Versay'daki Peugeot Sport atölyelerinde tasarlanarak yine Fransa'da bulunan Mulhouse şehrinde üretiliyor.

Kaynak: Carmedya.com

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