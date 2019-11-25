500 yıllık sır beyaz perdede açığa çıkacak!
Türk sinemasının gelmiş geçmiş en başarılı aksiyon sahnelerini bünyesinde barındıran 'Adanış: Kutsal Kavga, beşyüz yıllık bir mücadelenin hikayesini anlatıyor.
'ADANIŞ' AKSİYON SAHNELERİYLE TÜRK SİNEMA TARİHİNE GEÇECEK
FFP Media'nın sahibi Şenel İlhan'ın yapımcılığını üstlendiği film, İstanbul'un fethinden sonra yarısı soylu Julius Ailesi'nde, yarısı ise gizemli 'Adanmıs¸'larda kalan efsanevi haritanın etrafında şekillenen soluk kesici bir aksiyon filmi!
İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz, Nevzat Yılmaz, Aslıhan Karalar, Turgay Tanülkü, Cenk Kangöz, Can Nergis, Ercüment Fidan ve Dilek Serbest gibi yıldız isimleri kadrosunda buluşturan 'Adanış: Kutsal Kavga', filminde binin üzerinde figüran görev yaptı. İstanbul sokaklarının tozunu atan aksiyon sahneleriyle sinemaseverleri mest edecek projede İsmail Filiz ve Baki İlhan'ın dövüş sahnelerindeki ustalık performansı ise Türk sinemasında yeni ufuklar açmaya aday.
ADANIŞ: KUTSAL KAVGA
Yapım: FFP MEDIA
Yapımcı: Şenel İlhan
Yönetmen: Emir Khalilzadeh
Senaryo: Baki İlhan
Görüntü Yönetmeni: Ersin Gök
Oyuncular: İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz, Nevzat Yılmaz, Aslıhan Karalar, Turgay Tanülkü, Cenk Kangöz, Can Nergis, Ercüment Fidan, Dilek Serbest, Edip Saner, Hakan Eksen, Anıl Yıldız, Ali Emrah Doğan, Aras Özdoyran, Mara Çimen, Esra Akbaş, Suat Köroğlu
Tür: Aksiyon/ Dram