500 yıllık caminin avlusunda Cuma namazı hazırlığı
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500 yıllık caminin avlusunda Cuma namazı hazırlığı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki tarihi 500 yıllık Emirşaban Camisinin avlusu Cuma namazı için temizlenerek dezenfekte edildi.

500 yıllık caminin avlusunda Cuma namazı hazırlığı
28.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:57

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki tarihi 500 yıllık Emirşaban Camisinin avlusu Cuma namazı için temizlenerek dezenfekte edildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ensar Dündar, yaklaşık 2 aydır pandemiden dolayı Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Çukurca'daki camilerin de ibadete kapalı olduğunu belirtti. Ensar Dündar, "Yarın camimizin avlusunda Cuma namazının kılınması ihtimaline karşı ekiplerimiz tarafından temizlik çalışması yapıldı. Tabi ki yine sosyal mesafeyi dikkate alarak vatandaşlarımız ibadetlerini gerçekleştirecekler. Umuyorum ülkemizdeki bu salgın bir an önce son bularak vatandaşlarımız eski hayatlarına geri dönerler" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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