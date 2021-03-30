500 yıllık 'Anıt Ağaç Ardıç' korumaya alınmalı
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500 yıllık 'Anıt Ağaç Ardıç' korumaya alınmalı

İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Haberler | Güncel
500 yıllık 'Anıt Ağaç Ardıç' korumaya alınmalı

500 yıllık 'Anıt Ağaç Ardıç' korumaya alınmalı Erzurum'un Olur ilçesi Çataksu köyü Köter mezrasında tarihe tanıklık etmiş 500 yıllık ardıç ağacının koruma altına alınması isteniyor.

500 yıllık 'Anıt Ağaç Ardıç' korumaya alınmalı

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesi Çataksu köyü Köter mezrasında tarihe tanıklık etmiş 500 yıllık ardıç ağacının koruma altına alınması isteniyor.

Oltulu Doğa severler grubu her hafta yapmış oldukları doğa yürüyüşünü bu hafta Olur Çataksu köyü Köter mezrasına yaptılar. Bin 500 rakımda bulunan Köter mezrasındaki 10 kilometrelik yürüyüşte 500 yıllık anıt ağaç doğaseverlerin ilgisini çekti.

Çataksu Köyü sakinlerinden Engin Atmaca, "Köter mezramızda 500 yıllık ardıç ağacımız var bu ağaca baltayla zarar vermişler bu ağaca Orman işletmesi ve Devletten sahip çıkmalarını istiyoruz" dedi.

Oltulu Doğasever ve Tema Vakfı Oltu gönüllüsü Avukat Muharrem Kalyon Olur ise "Çataksu köyü yaylasında bir anıt ağaç olduğunu söyledi arkadaş bizde Oltulu doğaseverler olarak yerinde bakıp inceledik. Evet bayağı eski ve yaşlı ağaç" dedi.

Oltulu Doğa sever emekli Öğretmen Osman Aslan da "Erzurum'un Olur ilçesinin Çataksu Köter mezrasındayız. Daha önce burada 500 yıllık bir ardıç ağacı olduğu söylendi. Bizde merak ettik Oltulu doğaseverler olarak bir yürüyüş düzenledik, yerinde inceledik korumaya alınması ve vatandaşlar tarafından kesilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekir" dedi.

Fen Bilimleri Öğretmeni Emre Kızıltan da "Tarihe tanıklık etmiş bir ardıç ağacının haberini aldık ve buraya geldik gerçekten de yaşlı bir ağaç sahip çıkılmasını istiyoruz. 5 Haziran dünya gününde burayı tekrar ziyaret edeceğiz. Gereken önlemleri alınması için buradan yetkililere sesleniyoruz" dedi.

500 yıllık 'Anıt Ağaç Ardıç' korumaya alınmalı
500 yıllık 'Anıt Ağaç Ardıç' korumaya alınmalı
500 yıllık 'Anıt Ağaç Ardıç' korumaya alınmalı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN

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