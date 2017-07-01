50 Yıl Sonra Yeniden Buluştular

Kastamonu'da Bozkurt Ortaokulunun ilk öğrencileri belediyenin organize ettiği buluşma gününde 50 yıl sonra yeniden bir araya geldi.



Bozkurt Belediyesi tarafından organize edilen buluşma günü ilçenin ilk ortaokulu olan eski okul binasında gerçekleşti.



Buluşma gününe katılan yaşları 60 ile 80 arası olan ilk mezunlar eski hatıralarını yeniden yaşadı.



Uzun yıllar görüşmedikleri arkadaşları ile bir araya gelmenin mutluluğunu ifade eden 1960 mezunu Dursun Tığlı, buluşmayı organize eden Belediye Başkanı Bozkurt Ekeş'e ilk mezunlar adına teşekkür plaketi takdim etti.



Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Bozkurt Ekeş, şunları söyledi:



"Bozkurt Ortaokulunun ilk mezunlarını ilçemizin ilk ortaokul binası olan şimdiki Bozkurt Pansiyon'da bir araya getirerek buluşmalarına öncülük ettik. Onların gözlerindeki heyecan ve mutluluğu görmek bizleri de mutlu etti. İnşallah bundan sonra her yıl temmuz ayında ortak belirlenecek bir tarihte buluşma gününü her yıl yapacağız."



Buluşma gününe, 1954 ile 1968 yılları arasında Bozkurt Ortaokulundan mezun olan 27 öğrenci katıldı.