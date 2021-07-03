50 yaş altına 3. doz uygulanacak mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhan merak edilen soruya yanıt verdi
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50 yaş altına 3. doz uygulanacak mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhan merak edilen soruya yanıt verdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'de 50 yaş üstüne ve sağlıkçılara 3. doz koronavirüs aşısı uygulanmaya başlamasının ardından "50 yaş altına 3. doz uygulanacak mı?" sorusu merak ediliyor. Bu konuda açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 50 yaş altına 3'üncü doz aşıyı süreç içinde değerlendirerek karar vermek gerektiğini söyledi.

Normalleşme sürecine giren Türkiye'de daha hızlı toplumsal bağışıklık için 50 yaş üstüne ve sağlıkçılara 3. doz aşısı uygulanmaya başladı. Kafa karışıklığına neden olan 3. doz aşıyla ilgili Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan, açıklamalarda bulundu.

İlhan, "Vatandaşlarımız 3'üncü doz aşısını 3 ay sonra olabilecekler, randevu bu şekilde veriyor. Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu için randevu sistemi açılacaktır" dedi.

50 YAŞ ALTI İÇİN 3'ÜNCÜ DOZ UYGULANACAK MI?

Prof. Dr. İlhan, üçüncü doz aşının tercihinin vatandaşlara bırakılması ile kendisine hangi aşının tercih edilmesi gerektiği yönünde çok fazla soru geldiğini belirterek, "Burada tercih vatandaşlarımıza kalmış durumda. Akıllarında soru işareti varsa aşı olurken bunu sorabilirler, kronik hastalıkları varsa hekimlerine danışabilirler. 50 yaş altı için 3'üncü doz aşı için süreç içinde değerlendirip ona göre karar vermek doğru olacaktır" diye konuştu.

50 yaş altına 3. doz uygulanacak mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhan merak edilen soruya yanıt verdi
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

"HIZLICA TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIĞA ULAŞMAK İÇİN 3. DOZ GEREKLİ"

Prof. Dr. İlhan, 3'üncü doz aşıya neden gereklilik duyulduğuna ilişkin şunları söyledi.

"Şu an geldiğimiz aşamada yeni bir normal döneme giriyoruz, pek çok kısıtlamanın kalktığı bir gün yaşıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızı korumak gerekiyor. Bir yandan da sürekli mutasyona uğrayan, değişen varyantlar düşündüğümüzde hızlıca toplumsal bağışıklığa ulaşmamız gerekiyor. Aşılama devam ederken diğer yandan da en riskli olan sağlık çalışanları ve hasta olduklarında hastalığı daha ağır geçirecek 50 yaş üstü vatandaşlarımızın aşısı başlamış durumda."

50 yaş altına 3. doz uygulanacak mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhan merak edilen soruya yanıt verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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