50 rekatlık Receb ayının 15. günü namazı ve tarifi! Recep ayının 15. gününde kılınacak 50 rekatlık namazın kılınışı ve okunacak sureler nelerdir?

Recebi Şerif ayının 15. gününde 2 farklı 50 rekatlık namaz bulunmaktadır. Bu namazların kılınış tariflerine haberimizden erişebilirsiniz. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin...

RECEB AYININ 15. GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

2022 yılında Recep ayının 15. günü 16 Şubat Çarşamba gününe denk gelmektedir. Receb ayının 15. gecesi ise 15 Şubatı 16 Şubata bağlayan gecedir.

Recep ayının 15. gecesi : 15 Şubat Salı'yı 16 Şubat Çarşamba'ya bağlayan gece. 15 Şubat akşam namazından 16 Şubat imsak vaktine kadar olan süre.

15 Şubat Salı'yı 16 Şubat Çarşamba'ya bağlayan gece. 15 Şubat akşam namazından 16 Şubat imsak vaktine kadar olan süre. Recep ayının 15. günü : 16 Şubat Çarşamba günü. 16 Şubat sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

50 REKATLIK RECEB-İ ŞERİF AYININ 15. GÜNÜNÜN NAMAZLARI NELERDİR?

Recep ayının 15. gününde 2 farklı nafile namazı vardır. Bu namazlar hakkında hadisi şerifler ve namazların tarifleri aşağıdaki gibidir. Allah (c.c.) şimdiden kabul eylesin. Amin...

(50 REKATLIK 1. NAMAZ VE TARİFİ)

1-) Muhammed ibni Hatîriddîn (Rahimehullah) 'ın nakline göre; Receb'in 15. günü işraktan sonra 25 selamla 50 rekat kılınır, her rekatta Fatiha'dan sonra birer kere İhlas ve Felak-Nas Sureleri okunur , daha sonra secdeye varılarak şu dua okunur:

'Allahümmeleke salleytü veleke secedtü vebike amentü vealeyke tevekkeltü, ferhamzüllî vekebvetî livechî venfirâdî vehuşûî vehudûî vetedarruî vetehayyurî vefegrî vefêgatî, vecallî feracevvemehracemmin hemmî birahmetike ya erhamerrahimîn. Amîn!'

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatîriddîn, el-Cevâhiru'l-hams)

(50 REKATLIK 2. NAMAZ VE TARİFİ)

2-) Diğer bir rivayete göre Recep ayının 15. gününde 1 Fatiha ve 1 İlhas Suresi ile 50 rekat kılmak da teşvik edilen amellerdendir . Bu rivayette Felak ve Nas sureleri dahil edilmemiştir. Gücü az olanlar bununla da amel edebilir denilmiştir.

(Kaynak : Muhammed Hakki en-Nâzillî, Hazinetü'l esrar ve celîletü'l-ezkâr)

RECEP AYININ 15. GÜNÜNÜN NAMAZLARI NE ZAMAN KILINIR?

Yukarıda verdiğimiz namazlar 16 Şubat Çarşamba günü kılınmaktadır. Yani bugün imsak vaktinden akşam namazına kadar olan süre içerisinde 50 rekatlık namazı eda edebilirsiniz. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin...

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