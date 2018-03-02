5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki Darbe Girişimi Davası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin 18'i tutuklu 36 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlayan, bugün de devam eden duruşmaya, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen, sözde "sıkıyönetim komutanları" listesinde Gaziantep ve Kilis'ten sorumlu komutan olarak yer alan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral tutuklu sanık Murat Soysal'ın da arasında bulunduğu 18'i tutuklu 36 sanık ile avukatları katıldı.

Başbakanlık ile TBMM adına katılan avukatların da hazır bulunduğu duruşmada, tanıkların dinlenmesinin tamamlanmasıyla Cumhuriyet Savcısı Cihat Öztürk, mütalaasını verdi.

Dün dosyaya gönderilen bazı sanıkların ankesörlü telefonla aranmasıyla ilgili analiz sonucunu dikkate alarak, tüm sanıkların 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren 8 yıl öncesine ait HTS kayıtlarının detaylı raporunun talep edilmesini isteyen Öztürk, ankesörlü telefondan arandığı belirtilen tutuksuz sanıklar Ergün Göğüş ve Murat Karamemişgil hakkındaki adli kontrol tedbirinin ağırlaştırılması, tutuksuz sanıklar E.E, Y.Ş, H.Z. ve İ.Ç'nin tutuklanmasını talep etti.

Öztürk, dinlenen tanıklar kapsamında delil durumunda ortaya çıkan değişiklik nedeniyle tutuklu sanıklar İrfan Mızrak ile Çağrı Şentürk'ün ise adli kontrolle tahliyesine karar verilmesini istedi.

Atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, suçsuz olduklarını söyledi.

Mahkeme Başkanından avukata tepki

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, bir avukatın savunması sırasında "İnşallah yargı kazası olmaz" sözlerine tepki göstererek, "Mahkememiz kanun ve yasalara uygun vicdani kanaatine göre karar verecektir. Bağımsız Türk yargısı ve hakimleri için 'yargı kazası' söz konusu olamaz. Talihsiz bir açıklama." dedi.

Başbakanlık adına davaya katılan avukat Mustafa Edip İzol, yargılamayı uzatmaya yönelik taleplerin reddine karar verilmesini talep etti.

İzol, "Tutuklu sanık Uğur Halaç (eski teğmen) hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulunulmasını, ayrıca ankesörlü telefonla ilgili tespit edilen tutuksuz sanıkların tutuklanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Duruşma, ara karar açıklanmak üzere saat 18.00'e ertelendi.