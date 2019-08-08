5 yıllık evliliği 5 dakikada biten Serdar Ortaç'tan kafa karıştıran paylaşım

08.08.2019 16:28

Bir süredir haklarında çıkan boşanma iddialarını sık sık yalanlayan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 'Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Bugün boşanmak üzere Beykoz Adliyesi'ne gelen ikilinin evlilikleri 5 dakika içerisinde bitti.

YAPILAN PAYLAŞIM ŞAŞIRTTI

Adliye çıkışında açıklama yapan ünlü çift, ortak bir dille "Severek evlendik, severek ayrıldık" açıklamasını yaptı. Bu gelişmeler yaşanırken Ortaç'ın sosyal medya hesabından boşandıktan kısa bir süre sonra ilginç bir paylaşım geldi.

BOŞANMA İLE İLGİLİ PAYLAŞIM YAPMASI BEKLENİYORDU

Hayranları, boşanma ile ilgili paylaşım beklerken Ortaç'ın hesabından reklam içerikli gönderi paylaşılması, takipçilerinin kafasını karıştırdı.