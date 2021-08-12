5 yıldır motosikletle dökmeden çay servisi yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

5 yıldır motosikletle dökmeden çay servisi yapıyor

5 yıldır motosikletle dökmeden çay servisi yapıyor
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İçen - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Zile ilçesinde sanayi sitesinde kahvehane işleten Durmuş Yaşar (47), siparişleri soğumadan hızlı servis edebilmek için 5 yıldır motosiklet kullanıyor.

TOKAT'ın Zile ilçesinde sanayi sitesinde kahvehane işleten Durmuş Yaşar (47), siparişleri soğumadan hızlı servis edebilmek için 5 yıldır motosiklet kullanıyor. Bir elinde çay bardaklarını taşıyan, diğer eliyle de motosiklet kullanan Durmuş Yaşar, 5 yıldır çırak sıkıntısı yaşadığını belirterek, "Motosikletle zamandan kazanıyoruz. Tek başıma her yere yetişiyorum. Aynı zamanda çaylarımız da soğumuyor" dedi.

Zile'de sanayi sitesinde kahvehane işleten evli ve 1 çocuk babası Durmuş Yaşar, müşterilerine çay servisini son 5 yıldır motosiklet ile yapıyor. Çırak sıkıntısı nedeniyle motosikletle servise yönelen Yaşar, sanayi sitesinde hizmet verdiği 200 müşterisine hızlı ve sıcak çay ulaştırıyor. Bir elinde askılı çay tepsisini tutan, diğer eliyle de motosikletini kullanan Durmuş Yaşar, "35 yıldır bu işi yapıyorum. Çırak olarak başladım ve daha sonra kahvehane açtım. Eleman sıkıntısı olunca motosikletle çay dağıtımına geçmeye karar verdim. Son 5 yıldır da motosikletle ile çay servisi yapıyoruz. 200 esnafa tek başıma yetişiyorum. Çay servislerimiz bu sayede hızlı oluyor ve soğumuyor. Motosikletle çay servisi başlayınca, çaylar sıcak ve hızlı gittiğinden müşterilerim de destek verdi, memnun oldular. Daha önce 6 personelimiz vardı ama zamanla ayrılanlar oldu. Eleman bulmayınca müşteriler 'çaylar nerede kaldı' demeye başladı. Ben de böyle bir çözüm buldum. Şimdi çayları anında müşterilere ulaştırıyor ve dükkana dönüyorum. Motosiklet ile zamandan kazanıyoruz. Tek başıma her yere yetişiyorum. Ben de memnunum, müşteriler de memnun" dedi.Yaşar'ın sanayi sitesindeki müşterileri de motosiklet ile çay servisinin kendilerini memnun ettiğini, kısa sürede anında sıcak çay içme imkanına kavuştuklarını söyledi. 


5 yıldır motosikletle dökmeden çay servisi yapıyor
5 yıldır motosikletle dökmeden çay servisi yapıyor
5 yıldır motosikletle dökmeden çay servisi yapıyor
5 yıldır motosikletle dökmeden çay servisi yapıyor
5 yıldır motosikletle dökmeden çay servisi yapıyor
5 yıldır motosikletle dökmeden çay servisi yapıyor
5 yıldır motosikletle dökmeden çay servisi yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İçen

Heyelanda çay bahçesinde mahsur kalan 4 kardeş halatlarla kurtarıldı! Ailelerine kavuşma anında gözyaşları sel oldu
Heyelanda çay bahçesinde mahsur kalan 4 kardeş halatlarla kurtarıldı! Ailelerine kavuşma anında gözyaşları sel oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Meral Akşener Erdoğan Yüksek Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Haluk Levent Murat Dalkılıç Mustafa Sandal
Spor Muslera Fatih Terim Lionel Messi Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
5 yıldır motosikletle dökmeden çay servisi yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 11:06:58. #1.15#

title