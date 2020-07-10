Talihsiz kadın, 5 yıl önce kızını vermediği aile tarafından öldüresiye dövüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Talihsiz kadın, 5 yıl önce kızını vermediği aile tarafından öldüresiye dövüldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Gülten Denizci, 5 yıl önce kızıyla evlenmek isteyen ancak olumsuz cevap verdikleri şahıs ve babası tarafından öldüresiye dövüldü. Kolu kırılan ve yüzüne dikişler atılan talihsiz kadın, şüphelilerden şikayetçi oldu.

10.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:11

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi'nde yaşayan Gülten ve Çetin Denizci çifti, iddiaya göre 5 yıl önce kızlarını isteyen aileye olumsuz cevap verdi. Gülten Denizci, pazar günü kızlarını isteyen ailenin tekme ve tokat saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Gülten Denizci'nin kırılan sağ kolu alçıya alındı, yüzüne dikiş atıldı. Denizci çifti, Y.Ş. ve oğlu H.Ş'den şikayetçi oldu. İfadeleri alınan baba ve oğlu serbest bırakılırken soruşturma devam ediyor.

"KIZIMI VERMEDİĞİM İÇİN KİN TUTTULAR"

Kendisini darp eden kişilerin kızını vermedikleri için kin tuttuklarını söyleyen Gülten Denizci, "Kızımı vermediğim için bu aile bana kin bağladı. Gördükleri yerde çattılar, tehdit ettiler. Her zaman bana kötü sözler söyledi ve defalarca biz bunu sineye çektik. Biz kaçtıkça o üzerimize geldi. 3 sene önce ilk önce kız kardeşimi dövdüler, davacı olduk ama serbest kaldılar. Beni de geçen pazar günü dövdüler, 2 kişiydiler baba ve oğul dövdü beni. Ben bayılmışım, ölüm haddine gelmişim. Kolumu kırdı, burnum kırık, yüzümde dikişler var. Şikayetçiyim, sonuna kadar da şikayetime devam edeceğim, hakkımı savunacağım. Böyle canavarlardan da bizi devletimiz korusun, devletime ve adaletime sığınıyorum." dedi.

Talihsiz kadın, 5 yıl önce kızını vermediği aile tarafından öldüresiye dövüldü

"EVİN CAMLARINI DA KIRDILAR"

Saldırganların evinin camlarını da kırdıklarını iddia eden Gülten Denizci, "Evimin camları da kırıldı. Hastaneden taburcu olduktan sonra eve geldim, daha sonra eşim eczaneye ilaç almaya gitti ve ben evde yalnızdım. Evin önüne hızla bir araba geldi, benim şuurum neredeyse yerinde değildi. Araba durdu, ben camdan baktığımda onları gördüm ve kapımı kilitledim. Bana tehditler savurdular 'Seni dağa kaldıracağım, bu durumdan beter edeceğim. Davanı geri almazsan seni öldüreceğim, sırada kız kardeşlerin var' diyerek bir sürü tehdit savurdu. Ağza alınmayacak laflar edip gittiler" diye konuştu.

Talihsiz kadın, 5 yıl önce kızını vermediği aile tarafından öldüresiye dövüldü

"BALDIZIMA SALDIRDI"

Kızlarını vermedikleri kişilerin sürekli evlerinin çevresinde dolaştığını söyleyen Çetin Denizci, "Benim yetişmiş kızım vardı, gelip istediler ben vermedim. İyi bir insan olsaydı da verseydim keşke, ama iyi bir insan olmadığı için ben reddettim. Aile büyüklerini topladım ve kızı vermedim. O günden bu yana bana kin bağladı. Baldızımda da yetişmiş kız vardı, ondan da istedi o da vermedi, baldızıma saldırdı. Baldızımı dövmekten komaya soktu, bir ay yatakta yattı. Sürekli peşimizde dolaşıyor, en son benim eşimi dövdü. 5 Temmuz'da arkadaşımızın eşinin cenazesi vardı, orada taziye evinde eşimi baba oğul darp ediyorlar ve hastanelik ediyorlar. Sonuna kadar davacıyım" dedi.

Talihsiz kadın, 5 yıl önce kızını vermediği aile tarafından öldüresiye dövüldü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
6.FİLO: Kadın kaynana olmadan dayağı yemiş bir de kaynana olsaymış vay haline her hafta dayak yerdi.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu Ekonomi
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı Güncel
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı Magazin
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı Magazin
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu Yaşam
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığını iddia etti ve TFF'ye başvuracaklarını duyurdu
İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığını iddia etti ve TFF'ye başvuracaklarını duyurdu
Sakarya'da dün meydana gelen patlamada ihmal var mı? Jandarma iddiaları yalanladı
Sakarya'da dün meydana gelen patlamada ihmal var mı? Jandarma iddiaları yalanladı
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
İbrahim Tatlıses'in kızından gündemi sarsacak sözler: Babamın çevresi tarafından taciz edildim
İbrahim Tatlıses'in kızından gündemi sarsacak sözler: Babamın çevresi tarafından taciz edildim
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Union Berlin'e transfer oluyor
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Union Berlin'e transfer oluyor
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Halife Hafter Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Hadise Ozan Güven Çağla Şıkel Demet Özdemir
Spor Podolski Tamer Tuna Cüneyt Çakır Henry Onyekuru İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Bakan Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Talihsiz kadın, 5 yıl önce kızını vermediği aile tarafından öldüresiye dövüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 14:22:08. #1.15#
title