5 yıl önce işlenen çifte cinayette 1 kişi daha tutuklandı

Afyonkarahisar'da 2016 yılında işlenen ve 3 kişinin tutuklandığı cinayet olayında soruşturmanın peşini bırakmayan polis, olayın azmettirici olarak bir kişiyi daha gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Aralık 2016 tarihinde Süleyman Yılmaz ve Hüseyin Çuvadar isimli şahısların cansız bedenleri silahla vurulmuş halde Şuhut ilçesi Yarışlı köyü Kocansu Çayırı mevki'inde bir kuyuda bulundu. Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 sanık tutuklanarak ceza evine gönderildi. Sanıklardan F.Ç., A.T. ve Ş.G. isimli şahıslar tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırken, olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen C.A., isimli şahıs ise tutuklandı.

Polis şüphelinin evinde çok sayıda delil ele geçirdi

Olayın ardından soruşturmanın peşini bırakmayan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayın bir başka azmettiricisinin daha olduğunu belirledi. M.A., isimli şahsın peşine düşen ekipler şüphelinin evine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada dijital materyaller, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet içerisinde çeşitli şahıslar adına tanzimli senetlerin bulunduğu defter, 1 adet laptop, 1 adet olay tarihinde ve öncesinde kullanılan telefon, 2 adet harddisk ve 2 adet flash bellek ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı Şuhut Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR