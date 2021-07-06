Bursa'da 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapık mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü
Bursa'da, tanımadığı 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz edip öpmeye çalışan M.Ö., çocuğun olayı ailesine anlatması sonrasında mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Kolunu omzuna atıp ara sokağa götürdüğü çocukla yürüdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda M.Ö., sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuyla bir süre sohbet edip, elini omzuna atarak, yürümeye başladı. İddiaya göre M.Ö., çocuğu kimsenin olmadığı yere götürerek, öpmeye çalıştı. Bu sırada çocuğun arkadaşları, götürüldüğü yere geldi.
MAHALLELİ TARAFINDAN DÖVÜLEN SAPIK KANLAR İÇİNDE KALDI
Çocuğun arkadaşlarını gören şüpheli, küçük kızı bıraktı. Çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine mahalleli, şüpheliyi aramaya başladı. M.Ö.'yü sokakta yürürken yakalayan mahalleli, tekme tokat dövdü. M.Ö., kanlar içinde yerde kaldı.
Tacize uğradığı öne sürülen çocuğun ailesinin sinir krizi geçirdiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan M.Ö., tedavisinin ardından emniyete götürüldü.
ÇOCUKLA YÜRÜDÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan M.Ö.'nün çocukla birlikte yürüdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, M.Ö.'nün çocukla yürüdüğü, kolunu omzuna attığı ardından ara sokağa götürdüğü ve mahallelinin, şüphelinin peşinden koştuğu anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam Uğur