5 Yaşındaki İsmail İçin Sağlık Bakanlığı Devreye Girdi

SİVAS'ın Kangal ilçesinde 9 aylıkken trafik kazasında annesini kaybetmesinin ardından babaannesi Zemhenur Kel'in (60) baktığı engelli İsmail Enes Dönmez'e (5), Sağlık Bakanlığı'nın girişimiyle tedavi desteği verilecek.

2014 yılında Gürün'den Sivas'a giden Bülent Dönmez yönetimindeki 58 EE 909 plakalı otomobil, Bağırsak Dere mevkisinde karşı şeritten gelen Ali Bakır (58) yönetimindeki 58 EC 269 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Bülent Dönmez, eşi Şenay, çocukları Gökhan, Okan ve 9 aylık İsmail Enes Dönmez ile diğer aracın sürücüsü Ali Bakır yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Şenay Dönmez kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan ve kafasından aldığı darbe sonrasında görme, konuşma ve yürüme yetisini kaybeden İsmail Enes'e o günden sonra babaannesi Zemhenur Kel bakmaya başladı. Yaklaşık 4 yıldır torunun bakımı üstlenen Zemhenur Kel, İsmail Enes'i konuşurken ve ayakta görmeyi çok istediğini söyledi. Zemhenur Kel, yetkililerin kendilerine torununun tam teşekküllü bir hastanede uzun süreli tedavi görmesi gerektiğini söylediklerini ifade etti. Yeme zorluğu olan torununu şırınga ile beslediğini ifade eden Zemhenur Kel, fedakarlığı ile Kangal'da yılın annesi seçildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

İsmail Enes'in haberinin basında yer almasının ardından Sağlık Bakanlığı, çocuğun gerekli tedavilerinin yapılabilmesi için harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, medyada yer alan haberler üzerine Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nün harekete geçtiği belirtilerek, "İsmail Enes'in Evde Sağlık Hizmetleri ekibi tarafından evinden alınarak Fiziksel Tıp-Rehabilitasyon ve Nöroloji Kliniğinde tedavisi planlanmıştır. Tedavisine yönelik tüm süreç İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilecektir" denildi.

İsmail Enes'in gelecek günlerde tedavi için ilçeden alınarak kent merkezine getirileceği öğrenildi.

- Sivas