5 yaşındaki Baran kayboldu, her yerde aranıyor (2)

BARAN BULUNDUAdana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde hastaneye giden annesinin, anneannesine bıraktığı ve bir süre sonra kaybolan 5 yaşındaki Baran Benek'i arama çalışmalarına polis ekipleri de destek verdi.