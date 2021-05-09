5 yaşındaki Baran kayboldu, her yerde aranıyor (2)
BARAN BULUNDUAdana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde hastaneye giden annesinin, anneannesine bıraktığı ve bir süre sonra kaybolan 5 yaşındaki Baran Benek'i arama çalışmalarına polis ekipleri de destek verdi.
BARAN BULUNDU
Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde hastaneye giden annesinin, anneannesine bıraktığı ve bir süre sonra kaybolan 5 yaşındaki Baran Benek'i arama çalışmalarına polis ekipleri de destek verdi. Ekipler, mahallede arama yaptığı sırada küçük Baran, sokakta yürürken bulundu. Yaklaşık 5,5 saat sonra bulunan Baran, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR