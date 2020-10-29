5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan sözleşmeli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan sözleşmeli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis

29.10.2020 11:52 | Son Güncelleme: 29.10.2020 13:22
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan sözleşmeli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde görev yaptığı lisede 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen Orhan Y., 52 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir lisede yaşandığı öne sürülen cinsel istismar olayları, bir ailenin oğullarındaki davranış değişikliğini fark etmesiyle ortaya çıktı. Anne, oğlunun okulundaki ücretli öğretmen Orhan Y.'nin cinsel istismarına uğradığını öğrenince jandarmaya şikayetçi oldu.

ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

4 ailenin daha şikayetçi olmasıyla gözaltına alınan Orhan Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Orhan Y. hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

52 YIL 5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasında son sözü sorulan Orhan Y., susma hakkını kullanarak, yanıt vermedi. Mahkeme heyeti, öğretmene 5 erkek çocuğuna cinsel istismar suçundan toplam 52 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ümit Özdağ Fahrettin Koca Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Hakan Taşıyan Burak Özçivit
Spor Mehmet Topal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Fransa Antalya Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan sözleşmeli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 13:22:48. #1.14#
title