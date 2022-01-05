5 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Son dakika bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu!

5 Ocak 2022 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 15 Ocak 2022 Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 16 Aralık 2021 Perşembe günü korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı? İşte bütün detaylar haberimizdedir…

5 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

5 Ocak Çarşamba koronavirüs tablosu açıklanmadı.

5 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

5 OcakÇarşamba günü vaka sayısı açıklanmadı.

5 OCAK ÇARŞAMBA TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan en güncel veriler haberimizdedir.

5 OCAK ÇARŞAMBA TEST SAYISI

5 Ocak Çarşamba koronavirüs testi sayısı açıklanmadı.

5 OCAK ÇARŞAMBA GERÇEK VAKA SAYISI

5 Ocak Çarşamba semptomlu semptomsuz vaka sayısı açıklanmadı.

5 OCAK ÇARŞAMBA VEFAT SAYISI

5 Ocak Çarşamba vefat sayısı henüz açıklanmadı.

4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları artış göstermektedir. 15 Aralık 2021 de kaydedilen verilere göre, 19 bin 872 vaka tespiti yapıldı.

Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayıları:

Vaka sayısı: 54 bin 724

Vefat sayısı: 137

İyileşen sayısı: 26 bin 561

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet