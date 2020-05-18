5 metrelik kuyuya düşen inek, kurtarıldı
ELAZIĞ'da kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
18.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:14
ELAZIĞ'da kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Olay, merkeze bağlı Kızılay Mahallesi'nde arazide meydana geldi. Otlatmaya çıkarılan inek, arazide bulunan yaklaşık 5 metrelik kuyuya düştü. Bunun üzerine ineğin sahibi, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kuyuya düşen ineği halat yardımıyla yukarı çekti. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrası kuyudan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.
Kaynak: DHA