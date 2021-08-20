5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ; ÇIĞLIKLARINI APARTMAN SAKİNLERİ DUYDU
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5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ; ÇIĞLIKLARINI APARTMAN SAKİNLERİ DUYDU

5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ; ÇIĞLIKLARINI APARTMAN SAKİNLERİ DUYDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de 5 metre yükseklikten bina bahçesi ile gecekondu arasındaki boşluğa düşen kişi yaralanarak mahsur kaldı.

ŞİŞLİ'de 5 metre yükseklikten bina bahçesi ile gecekondu arasındaki boşluğa düşen kişi yaralanarak mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı kişi, ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Mecidiyeköy Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarından meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, binanın bahçesi ile gecekondunun arasındaki boşluğa düştü. 5 metre yükseklikten beton zemine düşen kişi bulunduğu yerde mahsur kaldı ve yardım çığlıkları atmaya başladı. Bir süre bağıran kişiyi yan tarafta bulunan daire sakinleri fark etti. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

MAHSUR KALAN YARALIYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri boşlukta bulunan yaralı kişiye müdahale edemedi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağ ayak bileği kırılan yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

POLİSE HABER VERMEYİN BEN ÇIKARIM

Sesleri duyup balkonda boşluğa düşen kişiyi gören Fatih Kamber Sabah vatandaşın sesini duyduk, bulunduğunuz yerden gösterdiğiniz yere düştü. Biraz stres oldu. 'Polise haber vermeyin, ben kendim çıkarım' diyordu. İtfaiye, polis ve ambulans hepsi beraber geldi, çok büyük bir sıkıntısı yok. Arkadaşı bulunduğu yerden kurtardılar. Pantolonu falan yırtılmıştı. İlk başta biz şüphelenmiştik. Muhtemelen bir kaza diye konuştu.

TELEFON İLE KONUŞUYOR ZANNETTİM

Boşlukta mahsur kalanın yanına gelen Halil Çakır da Sabahın 08.30'undan bağırmalar vardı. Ben telefon ile konuşuyor zannettim. Ona 'bağırma' diye seslendim. Bir baktık ki buradaki boşluğa düşmüş. Sağ bileği kırılmış. Önce burada oturduğunu söyledi sonra başka bir binada oturduğunu söyledi. Üzerinde kimlik yoktu dedi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ; ÇIĞLIKLARINI APARTMAN SAKİNLERİ DUYDU
5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ; ÇIĞLIKLARINI APARTMAN SAKİNLERİ DUYDU
5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ; ÇIĞLIKLARINI APARTMAN SAKİNLERİ DUYDU
5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ; ÇIĞLIKLARINI APARTMAN SAKİNLERİ DUYDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ; ÇIĞLIKLARINI APARTMAN SAKİNLERİ DUYDU - Haberler
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