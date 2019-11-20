5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçi kurtarıldı
Haberler » 3. Sayfa » 5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçi kurtarıldı - Haber

5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçi kurtarıldı

Adana'da iş yeri inşaatında çalışırken 5 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi Can-Kur ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

20.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:53
5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçi kurtarıldı

'da iş yeri inşaatında çalışırken 5 metre yükseklikten beton zemine düşen Can-Kur ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay ilçesindeki Adana Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Baklalı Caddesinde yapımına başlanan iş yeri inşaatında dün akşam işçilerden Ümit Avcıl, çalışırken bodrum boşluğunu fark etmeyerek 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayı gören arkadaşları hemen sağlık, polis ve Can-Kur ekiplerine verdi. Ekipler gelinceye kadar işçiye organize sanayi bölgesinin itfaiye ekipleri müdahale etti. Düşmeye bağlı vücudunda kırıklar oluşan acıdan kıvranırken olay yerine gelen Can-Kur ekipleri bodruma bir merdivenle indi. Daha sonra , sedyeye bağlanan halatla çekilerek düştüğü yerden çıkarıldı. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin vücudunda çok sayıda kırıklar oluştuğu hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.