5 litrelik ayçiçeği yağının çalınma anı güvenlik kamerasında
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5 litrelik ayçiçeği yağının çalınma anı güvenlik kamerasında

16.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:41
5 litrelik ayçiçeği yağının çalınma anı güvenlik kamerasında

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da bir apartmanın önünden anne ve babasıyla geçen bir çocuğun 5 litrelik ayçiçeği yağını çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da bir apartmanın önünden anne ve babasıyla geçen bir çocuğun 5 litrelik ayçiçeği yağını çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Son günlerin en ilginç hırsızlık olayı Afyonkarahisar'da gerçekleşti. Son dönemde fiyatı oldukça yükselen ayçiçeği yağının çalındığı anlar kameraya yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde anne ve babasıyla yolda yürüyen iki çocuktan birinin, apartman kapısının girişinde bulunan 5 litrelik yağı çalarak hızla uzaklaştığı görüldü.
Öte yandan yağın sahibinin ise olayla ilgili şikayetçi olmayacağı öğrenildi.
(Hayati Kanat/İHA)

5 litrelik ayçiçeği yağının çalınma anı güvenlik kamerasında
5 litrelik ayçiçeği yağının çalınma anı güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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