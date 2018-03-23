5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Tutuklandı

5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Tutuklandı

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy’de 5 kişiyi öldüren katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Tutuklandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de 5 kişiyi öldüren katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de sevdiği kız Pınar Ezgi Esen'in dedesi Hüseyin, anneannesi Cennet ve babası Tarık Esen ile bakkal sahibi Celal Koral ve oğlu Taylan Koral'ı öldüren katil zanlısı Fırat Yurdakul (28) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Cennet, Tarık ve Hüseyin Esen ve Celal Koral'ın Ortaköy'de, Taylan Koral'ın ise Adana'da toprağa verileceği öğrenildi. - SİVAS

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.