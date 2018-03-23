5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Tutuklandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de 5 kişiyi öldüren katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de sevdiği kız Pınar Ezgi Esen'in dedesi Hüseyin, anneannesi Cennet ve babası Tarık Esen ile bakkal sahibi Celal Koral ve oğlu Taylan Koral'ı öldüren katil zanlısı Fırat Yurdakul (28) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Cennet, Tarık ve Hüseyin Esen ve Celal Koral'ın Ortaköy'de, Taylan Koral'ın ise Adana'da toprağa verileceği öğrenildi. - SİVAS